Incidenti in via di Mezzocamino e sul corso Duca di Genova. Lavori e restringimento di carreggiata centrale in via della Conciliazione. In zona Aurelia, su diverse strade, fino a venerdì ci saranno divieti di sosta temporanei per consentire le operazioni di pulizia straordinaria. Deviate in via degli Astrini per dissesto del manto stradale le linee autobus 044 e 048; in via Corridonia i bus 334-404-435 scuola e 444. Fra Castel Sant'Angelo e largo del Colonnato a partire dalle ore 15:00 si terrà una processione nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo Mercedario. Più nel dettaglio

In auto.

Carreggiata centrale di via della Conciliazione, fra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina, strada chiusa al traffico causa lavori in direzione via della Traspontina.

Sino a venerdì pulizie straordinarie, e divieti di sosta temporanei, su via Aurelia. Sarà interessato il tratto di consolare tra il Raccordo e piazza della Salle. Le pulizie straordinarie toccheranno anche la circonvallazione Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Irnerio, via Baldo degli Ubaldi, via Candia, via Angelo Emo e piazza Santa Maria delle Grazie.

Via di Mezzocammino, prossimità viale Gianluigi Bonelli, possibili rallentamenti causa incidente.

Lido di Ostia, incidente sul corso Duca di Genova.

Autobus e mezzi pubblici.

Manto stradale dissestato in via degli Astrini. Cambiano strada le linee 044 e 048: in entrambe le direzioni i bus percorrono via dei Plumbaghi, via degli Agrostemmi e via dei Papiri; la 048 raggiunge comunque il nuovo capolinea di via dei Papiri. I bus saltano una fermata su via degli Astrini e due su via Ardeatina (in entrambi i sensi di marcia, quella Ardeatina/Rai Santa Palomba).

A San Basilio, lavori a via Corridonia. In direzione di Nuovo Salario e Ponte Mammolo, le linee 334 scuola, 404 scuola e 444 sono deviate su via Fiuminata e via Montecarotto. Deviata anche la 435 scuola che, in direzione via Val di Lanzo, prosegue per via Fabriano, via del Casal di San Basilio e via Sarnano.

Manifestazioni ed eventi.