in foto: Bambini alla scuola materna (Fonte: La Presse)

Infiltrazioni nella scuola materna Giardino di Yari, a Prima Porta. Una classe di bambini è costretta a giocare in corridoio. I piccoli, infatti, non possono stare nella loro aula a causa di un'infiltrazione d'acqua tra la stanza dove si trovano i loro banchi e il bagno. È successo dopo le piogge autunnali che hanno portato alla manifestazione del problema: durante l'estate infatti, nonostante diverse segnalazioni della preside al municipio, non sono stati fatti gli interventi necessari per evitare che ciò non accadesse. Già dall'anno scorso infatti, i genitori avevano segnalato lo stato della struttura, hanno fatto riunioni e chiesto chiarimenti alla preside. Secondo quanto si apprende, però, pare non essere arrivata nessuna riposta al riguardo da parte del minisindaco. Mamme e papà sono amareggiati: "Non riteniamo possibile che una scuola materna debba versare in tale pessimo stato – ha detto una mamma contattata da Fanpage – i nostri bambini sono costretti a stare in corridoio, non abbiamo ricevuto nessuna risposta". In realtà non si tratta dell'unico disagio delle scuole del municipio XV: alcuni edifici, ad esempio, hanno ancora i giardini chiusi dopo la nevicata dello scorso inverno. A settembre e ottobre i bambini delle scuole Aquilone e Trilly sono costretti a restare chiusi in classe per mancata manutenzione dei giardini, anche il giardino del Mago di Oz è parzialmente interdetto dal 26 febbraio.

"Le infiltrazioni erano evidenti già nella primavera scorsa – ha spiegato Marcello Ribera, consigliere Pd del municipio XV che da tempo si è mobilitato segnalando più volte la questione – Mi preme sottolineare che di solito si approfitta del periodo estivo per fare le gare d'appalto. Per quanto riguarda il lotto in via Flaminia, si poteva ricorrere in via straordinaria all'appalto, già assegnato da qualche settimana, per il lotto di via Cassia". Comunque pare ci siano buone notizie in vista: "L'ufficio tecnico ha comunicato che sono finite le procedure di gara, ora devono assegnare il bando alla ditta che ha vinto. Non appena saranno ultimate alcune integrazioni richieste, la ditta potrà diventare operativa".