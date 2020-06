in foto: Vigili del fuoco in azione

Tragedia sfiorata ieri sera a Genzano, in una palazzina di via Toscana. Per cause ancora da accertare una macchina Kia Sorento ha preso fuoco mentre era parcheggiata nel garage chiuso sotto lo stabile, abitato da diverse famiglie. Fumo, fiamme e persino delle esplosioni hanno sconvolto la tranquillità di una serata che aveva tutte le premesse per sembrare normale, e che invece si è trasformata in un incubo per tutti i residenti. A causa della pericolosità di quanto stava accadendo, i Vigili del Fuoco hanno evacuato non solo la palazzina nella quale si era sviluppato l'incendio, ma anche quelle intorno.

Sul posto sono giunti immediatamente i pompieri con diverse squadre da Velletri, Marino e Tuscolano Roma, più i mezzi speciali con gli autorespiratori, insieme a polizia e carabinieri di Genzano e Velletri. Difficile da domare l'incendio, che è durato per più di tre ore. I residenti del palazzo hanno passato la notte fuori, sono potuti rientrare nelle abitazioni sono quando ormai stava arrivando l'alba. Una notte da incubo che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone: a quanto si apprende, infatti, non ci sarebbero feriti anche se qualcuno è dovuto ricorrere alle cure del 118 perché lievemente intossicato a causa del fumo. Il garage dove era custodita la macchina è stato dichiarato inagibile.

Non si conoscono le cause dell'incendio scoppiato intorno alle 21. Secondo le prime informazioni la macchina era spenta e non si sa cosa abbia potuto causare il rogo. Le indagini sono ancora in corso, fortunatamente la palazzina non avrebbe riportato grossi danni a causa delle fiamme.