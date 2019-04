in foto: Foto di Alexandra Martinello dal gruppo Facebook "Infernetto e dintorni"

Un grave incidente è avvenuto questa mattina su via Braies all'incrocio con via Torgegno nel quartiere Infernetto, alla periferia Sud Ovest della capitale, tra Ostia e Roma, una strada tranquilla dove si trovano per lo più villette mono o bifamiliari. Qui un uomo di cinquantotto anni è precipitato dal tetto di un edificio riportando gravi traumi, in particolare agli arti inferiori. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un'autoambulanza. Accertate le condizioni critiche del ferito è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che, atterrata poco lontano dal luogo dell'incidente, lo ha trasportato in codice rosso all'Ospedale San Camillo. Per rendere possibili in sicurezza le operazioni di soccorso, con l'atterraggio dell'elicottero e il trasporto dell'uomo ferito fino al mezzo di soccorso, sono state parzialmente interdette al traffico sia via Torcegno sia via Braies Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata.

Cade dal tetto: ricoverato al San Camillo in gravi condizioni

Sul posto le forze dell'ordine che sono a lavoro per tentare di capire cosa sia accaduto e ricostruire le fasi immediatamente precedenti all'incidente. In un primo momento si era diffusa la notizia, rimbalzata da un gruppo Facebook all'altro dei cittadini del quartiere, che a rimanere gravemente ferito nella caduta fosse stato un bambino. Una voce successivamente smentita dalle autorità, che hanno informato trattarsi di un uomo di cui ancora però non sono note le generalità, né se si tratti di un residente o di un operaio a lavoro.