in foto: (La Presse) Traffico Roma

Solo due romani su dieci utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi all'interno della città. Secondo il Rapporto sulla Mobilità a Roma di Roma Mobilità, edizione 2019, ogni giorno vengono effettuati nella Capitale 5,3 milioni di spostamenti. Il 51 per cento di essi viene fatto in macchina, mentre complessivamente circa 3 milioni vengono effettuati o in automobile o in motorino. Solo 1 milione sono gli spostamenti con il servizio di trasporto pubblico, un milione sono quelli a piedi e circa 74mila quelli in bicicletta (nonostante a Roma ci siano quasi 300mila biciclette private).

Traffico e trasporto pubblico a Roma

Dei 5 milioni di spostamenti circa l'1 per cento di questi viene effettuato in maniera "multimodale", cioè prendendo la macchina o il motorino per un primo tratto e poi utilizzando i mezzi pubblici. L'11 per cento viene fatto con i bus e il 6 per cento con metro e ferrovie urbane. Tra le 7 e 30 e le 9 e 30 vengono effettuati il 18 per cento degli spostamenti della giornata e un altro 20 per cento viene effettuato tra le 16 e le 19, le cosiddette ore di punta per l'arrivo al lavoro e l'uscita dall'ufficio.

Ogni residente possiede almeno un veicolo

A Roma (dati aggiornati al 2018) ci sono 1,76 milioni di automobili private e 388mila autocicli. Rapportando questi numeri alla popolazione si ha il tasso di motorizzazione: Roma è al secondo posto in Italia (tenendo in considerazione i dati delle otto più grandi città del Paese) per tasso di motorizzazione auto, mentre è terz'ultima per motocicli. Mettendo insieme autovetture e motocicli il tasso di motorizzazione di Roma è di 750 veicoli ogni 1.000 abitanti. Considerando la sola popolazione attiva

e quindi escludendo dal conto i bambini (di età inferiore ai 14 anni) e i più anziani (maggiore di 85 anni), si legge sul rapporto, il tasso di motorizzazione raggiunge i 900 veicoli ogni 1000 abitanti. In pratica quasi ciascun residente ha almeno un veicolo.