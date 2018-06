Giovani, giovanissime e belle: sono le prede adescate da un produttore cinematografico che prometteva una carriera nel mondo dello spettacolo in cambio di rapporti sessuali. Come riporta La Repubblica due ragazzine avrebbero accusato il manager di averle abusate cercando un rapporto durante un provino per una parte in tv. Le violenze sarebbero avvenute a telecamera accesa che avrebbe documentato una decina di casi. Le forze dell'ordine hanno perquisito l'ufficio dell'uomo e sequestrato il materiale utile alla verifica. Sul caso sta indagando per violenza sessuale pubblico ministero Pantaleo Polifemo. Tra le aspiranti attrici ci sarebbero anche minorenni. Infatti, come appreso dalle indagini sarebbero coinvolte anche ragazze di 17 anni.

Abusi sessuali e provini

Secondo quanto appreso, il reclutamento delle giovani si svolgeva in questo modo: una volta mandata la domanda, le ragazze venivano giudicate attraverso una prima selezione sulla base del curriculum. L'uomo aveva preparato un annuncio ad hoc: "Richiesta bellissima presenza e un'età compresa tra i 18 e i 22 anni". L'ultimo passo per ottenere l'ambito ruolo, il colloquio con produttore per la "verifica" dei requisiti richiesti. È così che, come si legge nella denuncia delle ragazze, si veniva a incrementare l'emozione e il desiderio di raggiungere i loro sogni. I provini avvenivano davanti alle telecamere: l'uomo le invitava ad accomodarsi sul divano e a mettersi a propio agio. Dopo alcune domande sulle loro aspirazioni e obiettivi da raggiungere, si avvicinava e cercava un approccio fisico, spogliandole e pretendendo un rapporto sessuale.