La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si sono incontrati alla Camera dei Deputati. Nel corso della riunione, la prima ufficiale dopo la formazione del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, sarebbe stata affrontata la questione dei poteri speciali per la Capitale e la sindaca avrebbe chiesto più fondi per la città. Di questo tema la sindaca ha parlato più volte anche con il presidente Conte, a cui a chiesto la creazione di una cabina di regia in tal senso. Sempre oggi anche i rappresentanti della Camera di Commercio di Roma, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno sostenuto la sindaca nella richiesta di fondi speciali e più poteri per Roma, invitando il presidente Conte ad agire anche in virtù del 150esimo anniversario della Capitale.

Ieri la sindaca ha incontrato anche la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, Movimento 5 Stelle, con cui ha parlato della "rigenerazione della macchina amministrativa" capitolina. "La sintonia sulle priorità da affrontare è assoluta. In particolare siamo convinti che Roma Capitale possa diventare un autentico laboratorio in cui sviluppare strumenti innovativi al servizio dei cittadini. Vogliamo semplificare le procedure, garantendo trasparenza e valorizzando competenze e professionalità dei dipendenti. Per questo, grazie anche al lavoro dell'assessore al Personale Antonio De Santis, punteremo su percorsi di formazione che siano costanti e in linea con i processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione", ha dichiarato Raggi al termine dell'incontro. Ancora da fissare, invece, la riunione con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, con cui la prima cittadina affronterà il tema, sempre d'attualità, dei rifiuti.