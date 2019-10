in foto: Lucha Y Siesta

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato questa mattina le donne ospiti del centro antiviolenza ‘Lucha y Siesta', che potrebbe essere sgomberato presto poiché l'immobile è di proprietà di Atac. La prima cittadina, ha dichiarato l'avvocata del Comitato ‘Lucha alla città', "si è dichiarata disponibile a prendere in considerazione proposte giuridicamente sostenibili su come l'amministrazione può attivarsi in Tribunale per chiedere una procedura di rinvio della data del 15 novembre per il distacco delle utenze ma anche dello sgombero, per consentire alle donne di prepararsi psicologicamente al trasferimento e alle nostre avvocate di lavorare ad una soluzione. Prepareremo questa documentazione". L'incontro è durato circa un'ora e la sindaca ha spiegato alle rappresentanti delle ospiti del centro che il Comune di Roma si occuperà di loro e ha proposto un trasferimento in quattro appartamenti il cui affitto verrebbe pagato dal Campidoglio fino al raggiungimento della loro autonomia. "Non sono state però informate su tempi e modalità, né sui requisiti per il raggiungimento dell'autonomia, né sul costo dell'operazione", spiega ancora la legale.

Fissato un nuovo incontro tra Campidoglio e Comitato ‘Lucha alla città'

Il progetto, spiega il Campidoglio, prevede la presa in carico di tutte le ospiti e dei bambini in appartamenti a carico del Comune, mentre "i tempi e le modalità verranno comunicati a ciascuna ospite dal personale competente e nel rispetto della loro privacy". Al Comitato ‘Lucha alla città' è stato proposto un nuovo incontro per la prossima settimana con l'obiettivo di "di confrontarsi e dialogare in merito ad un percorso di sperimentazione del modello". Il centro antiviolenza Lucha y Siesta è una casa rifugio per donne vittime di violenza. Lo stabile, in via Lucio Sestio 10, può ospitare 10 persone in tutto.