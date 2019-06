in foto: Poster dell’evento

Giovanni De Carolis contro l'armeno Khoeren Gevor. Un importante incontro di pugilato tra l'ex campione del mondo italiano dei supermedi e l'ex campione europe. In palio il titolo internazionale Wbc. Un match di cartello che, stando a quanto annunciano gli organizzatori, si sarebbe dovuto tenere all'interno del teatro romano di Ostia Antica."Faccio uno sforzo importante, ma volevo assolutamente fare questo regalo, in un ‘palcoscenico' cosi' particolare, a tutti gli appassionati della nobile arte", spiegava il promoter romano Davide Buccioni. Secondo i dirigenti degli scavi di Ostia Antica il teatro, però, non ospiterà alcun incontro di boxe. L'evento, annunciano i promoter del match, "risulta privo di riscontro da parte dell'istituto statale che gestisce la tutela e la valorizzazione degli scavi di Ostia antica, Teatro antico compreso". Confermano in una nota i responsabili degli scavi di Ostia: "Il teatro di Ostia antica, anche quest'anno, ospiterà spettacoli musicali e una ragguardevole stagione di prosa. Il calendario, proposto dal concessionario, il consorzio di imprese "Antico Teatro Romano", e approvato formalmente dal parco archeologico di Ostia antica, articolazione del Ministero per i beni e le attività culturali, non contempla incontri di pugilato o altre manifestazioni sportive".

Il match si terrà al Parco della Pace

Secondo Buccioni il permesso per ospitare il match sarebbe stato negato dal direttore del Parco Archeologico, Maria Rosaria Barbera, "anche se non ho ancora ricevuto una sua risposta scritta". Per il Parco Archeologico di Ostia effettivamente era stata proposta l'ipotesi di ospitare incontri all'interno del teatro antico, ma sarebbe stata bocciata in partenza: "Nel programma proposto dal consorzio di imprese che gestisce gli eventi del Teatro conteneva in principio anche l'ipotesi pugilistica, non approvata da principio: ieri era stato ufficializzato dall'Ente il suo programma di eventi culturali senza alcun evento pugilistico". Il match, in programma per il 21 giugno, si terrà presso il Parco della Pace di Via Monte Stallonara a Roma, zona Ponte-Galeria La Pisana.