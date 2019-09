in foto: Immagine di repertorio

Mattinata nera per il traffico a Roma. Numerosi incidenti stradali, avvenuti in diverse parti della capitale, hanno paralizzato la normale circolazione, congestionata in numerosi punti. Su via Flaminia, all'altezza del Grande Raccordo Anulare, un sinistro ha causato numerose code verso il centro. Non si sa quando la situazione potrà tornare alla normalità. A questo si aggiunge un altro incidente, questa volta sulla diramazione Roma Sud: a scontrarsi sono state due vetture al km 7 per cause ancora da accertare. Non è ancora noto se ci siano feriti gravi coinvolti nel sinistro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per mettere in sicurezza la strada e ripristinare la normale circolazione, mentre code si sono create nella direzione opposta per la presenza di curiosi che vogliono vedere cosa sia successo. Rallentamenti tra Monteporzio Catone e San Cesareo verso l'A1: i veicoli sono stati trasportati nella corsia d'emergenza, traffico ancora in coda in entrambe le direzioni.

Incidenti oggi a Roma, via Polense chiusa per frana

Si segnala un altro incidente a piazza Cavour, all'altezza di via Tacito che potrebbe causare rallentamenti nel traffico. Ancora ignora la dinamica del sinistro e lo stato delle persone coinvolte. A via Polense, invece, il tratto di strada tra via Cavuccio e via Lunghezzina è stato chiuso a causa di una frana. Ancora non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Situazione drammatica anche sui trasporti locali: un uomo si è sentito male in metropolitana e per questo la stazione Furio Camillo è stata chiusa per permettere l'intervento dei sanitari a bordo. La fermata è stata chiusa per circa un'ora.