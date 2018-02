Una grave incidente è avvenuto questa notte in zona Balduina a Roma Nord. Erano circa le due del mattino quando, in via Ugo de Carolis, una moto e una moto si sono scontrati all'altezza del civico 83. Nell'impatto tra la Volsckswagen Polo e la moto Kawasaki, sono rimasti feriti un giovane di 28 anni, che si trovava a bordo del ciclomotore, e il suo passeggero. Il primo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Filippo Neri, dove è stato operato e dove si trova tutt'ora ricoverato in prognosi riservato, il secondo invece è stato trasportato al Policlinico Gemelli dove è entrato in codice rosso.

Da quanto si apprende l'uomo al volante dell'auto coinvolta nel sinistro si è fermato a prestare soccorso e ha chiesto immediatamente aiuto ai soccorsi. Sul posto anche la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso e aperto un fascicolo per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.