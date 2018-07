Incidente tra tre camion sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro è avvenuto questa mattina in carreggiata esterna dalla Tiburtina alla Bufalotta. I tre conducenti del mezzi pesanti sono rimasti contusi a seguito dell'impatto che li ha coinvolti ma sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118, che è intervenuto in loro soccorso subito dopo la telefonata d'emergenza. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, sono in corso i rilievi per stabilire le cause che hanno determinato lo scontro tra i veicoli ed accertare le eventuali responsabilità. Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti dei rallentamenti sul tratto di strada a causa di detriti presenti sulla carreggiata e ha raccomandato a chi è in viaggio di prestare attenzione. Traffico in mattinata anche in carreggiata esterna ingorgo all'altezza della Roma-Fiumicino e proseguendo code da Torre Angela alla Nomentana e poi da Boccea all'Aurelia. Veicoli incolonnati pure sulla Roma-Fiumicino dall'Ansa del Tevere a via Newton verso l'Eur con picco all'altezza del Viadotto della Magliana.