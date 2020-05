in foto: Foto di repertorio

Un incidente sull'Autostrada A1 Roma-Napoli tra Ferentino e Anagni ha causato quattro chilometri di coda in direzione di Roma. Così comunica in una nota Astral Infomobilità. Il veicolo incidentato, ha comunicato sempre Astral Infomobilità, è stato rimosso intorno alle 9 e la circolazione è tornata scorrevole.

Incidente anche sul Raccordo, traffico in corsia esterna

Code anche sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, sempre per un incidente, tra l'uscita della Roma-Fiumicino e l'Ostiense. Lo scontro è avvenuto al chilometro 59 in corsia centrale. "Si transita solo sulla corsia di sorpasso e su quella di marcia lenta. Ripercussioni anche sulla viabilità della Roma Fiumicino in direzione di Roma", informa Astral Infomobilità. Anche in questo caso l'incidente è stato rimosso intorno alle 8,30 e il traffico è tornato scorrevole.

Traffico: libero il Raccordo, code in centro

Il traffico sul Grande Raccordo Anulare è rimasto scorrevole (dopo l'incidente raccontato sopra) per tutta la mattinata. Più congestionate le strade del centro della Capitale e soprattutto, anche oggi, la Tangenziale Est a causa di un cantiere. Traffico intenso anche nei pressi di San Giovanni e in via Acaia, che collega il quartiere San Giovanni con Piramide e l'Ostiense.