in foto: [Foto di repertorio]

Un incidente sulla Tangenziale Est di Roma ha mandato in tilt il traffico: ad essere coinvolte sono state due automobili ed una motocicletta che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in galleria nel tratta tra l'allaccio della A24 Roma-Teramo (la cosiddetta Strada dei Parchi, che collega Roma a Teramo passando per L'Aquila) e via di Portonaccio, in direzione dello Stadio Olimpico.

Ci sono stati dei feriti nello scontro che ha coinvolto le tre vetture: sul posto anche i sanitari del 118, mentre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono giunti sul luogo dell'incidente a loro volta per effettuare i rilievi del caso e appurare le responsabilità e soprattutto l'esatta dinamica dell'incidente. A causa dei detriti presenti sull'asfalto, alle 11.40 è arrivata la comunicazione della chiusura al traffico veicolare del tratto interessato, che è stato invece deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale Est. La galleria dove è avvenuto l'incidente è invece transitabile per chi proviene dallo svincolo di via Portonaccio, in direzione della via Salaria. Solo dopo un'ora è stata riaperta invee al traffico veicolare in entrambe le direzioni.