Tragedia lungo il viadotto di via dell'Aeroporto di Fiumicino, dove un uomo è morto a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto cinque auto. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 marzo. Secondo le informazioni apprese, era circa mezzogiorno quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è verificato un tamponamento a catena. Una scena terribile, alla quale hanno assistito gli automobilisti in transito. A dare l'allarme i passanti, che hanno chiesto l'intervento urgente di un ‘ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario del 118 con quattro mezzi, per soccorrere i feriti.

Viadotto di Fiumicino: morto un automobilista

In particolare, le condizioni di salute di uno degli automobilisti coinvolti sono parse fin da subito gravi, ed è stato necessario l'arrivo di un'eliambulanza, che è atterrata sul posto in pochi minuti. Purtroppo inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatrne il decesso, per le gravi ferite riportate e traumi che non gli ahnno lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso il viadotto per agevolare le operazioni di soccorso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. I vigili urbani hanno gestito la circolazione che ha sub ito ripercussioni anche sul tratto finale della via Portuense in direzione Fiumicino.

Incidente nella notte sull'Aurelia: morte due ragazze

Un altro drammatico incidente stanotte, al chilometro 26 di via Aurelia, nel territorio tra Torrimpietra e Aranova, alle porte di Roma. A perdere la vita due ragazze di 19 e 16 anni, morte dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano è uscita fuori strada, mentre la terza, 18 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le giovani avevano trascorso la serata insieme in un pub di Ladispoli. Presenti per i rilievi i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.