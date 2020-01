Un tragico incidente si è verificato pochi minuti fa in via La Cogna, tra Ardea e Aprilia. Due persone sono morte dopo essere state investite da un'auto: ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato proprio poco fa. Ad avere la peggio, una coppia di anziani coniugi, morta praticamente sul colpo: sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per i rilievi del caso e i sanitari del 118, oltre che alla protezione civile Airone Ardea per la viabilità. Inutili i soccorsi: all'arrivo dei medici, marito e moglie erano già morti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine.

Incidente mortale tra Ardea e Aprilia, traffico in tilt

Dato il terribile incidente, il traffico è completamente bloccato tra Pomezia e Ardea. Automobilisti in coda anche su via Pontina Vecchia. Non si sa ancora quando la circolazione potrà tornare alla normalità, prima bisognerà mettere la strada in sicurezza ed effettuare i rilievi del caso. Non si conosce l'identità delle due vittime, né se al momento dello schianto con l'auto stessero attraversando la strada oppure camminando lungo il bordo della via. Saranno le forze dell'ordine a determinare cos'è accaduto e come sia stato possibile che la macchina li abbia investiti entrambi. Non si sa se il guidatore abbia perso il controllo dell'auto per un malore o una distrazione, o se non abbia visto la coppia in strada per la scarsa illuminazione. Il conducente sarà probabilmente sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, un esame di routine cui si sottopongono tutti i guidatori in caso d'incidente stradale.