in foto: Foto di repertorio

Incidente sull'Autostrada Roma-Fiumicino nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio. Luceverde informa su Twitter: "Autostrada Aeroporto di Fiumicino code fra Allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e Allacciamento G.R.A. > Via della Magliana". Dovrebbero essere rimaste coinvolte quattro automobili, ma ancora non è chiaro quante persone siano rimaste ferite in seguito all'incidente. Sul posto alcune ambulanze del 118. Gli automobilisti segnalano code e traffico bloccato in corrispondenze dell'allacciamento della Roma – Civitavecchia in direzione Roma centro.