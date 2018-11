Incidente sull’autostrada A1 tra Valmontone e Colleferro: 7 feriti, grave una donna incinta

Grave incidente sull’autostrada A1 tra lo svincolo di Colleferro e l’uscita di Valmontone, che ha coinvolto tre auto. Sette le persone ferite, la più grave una donna incinta trasferita in eliambulanza in ospedale. Chiuso il tratto interessato in direzione di Roma: gravi disagi al traffico con code.