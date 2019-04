in foto: Il pulmino ribaltato a Zagarolo sull’Autostrada A1. Sei i feriti, nessuno in gravi condizioni

È stato indagato il camionista alla guida del mezzo che ha tamponato il pulmino con a bordo i bambini francesi, che oggi si è ribaltato sull'autostrada A1 all'altezza di Zagarolo, sud di Roma. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per lesioni colpose plurime. Stando a quanto si apprende, comunque, il conducente non è risultato positivo né all'alcol test né al drug test. Quando guidava, quindi, era sobrio e non aveva assunto stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, che comunque sono ancora da accertare, il pulmino dei ragazzi, che si stava dirigendo a Napoli per una gita, avrebbe frenato improvvisamente e il camion, cercando di evitare il mezzo, avrebbe prima sbandato e poi lo avrebbe tamponato. Il minibus si sarebbe ribaltato più volte, mentre la parte anteriore del camion si è completamente accartocciata. Coinvolta anche un'altra vettura. Nell'incidente sono rimasti feriti cinque bambini francesi tra i dieci e gli undici anni e uno degli accompagnatori. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Illeso il camionista e coloro che erano a bordo dell'automobile coinvolta.

Un testimone: "Un miracolo che nessuno sia rimasto ferito gravemente"

Ai microfoni di Fanpage.it, un testimone ha raccontato i momenti immediatamente successivi al drammatico incidente. "È un miracolo quello di oggi, non è successo niente in confronto a ciò che poteva accadere. L'abitacolo del camion è ridotto che sembra una scena di un film, se vedi come è messo il pulmino dei bambini pensi subito male, perché si è girato su un lato e ha fatto un ruzzolone su sé stesso", racconta Augusto Santucci, un ristoratore di Salerno.