in foto: immagine di repertorio

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi – sabato 7 marzo – sull'Autostrada A1 Milano-Napoli alle porte della Capitale. Qui è stato chiuso e riaperto solo attorno alle 9.00, il tratto tra la diramazione Roma-Nord e lo svincolo per Guidonia, in direzione di Napoli, a causa dello scontro tra due mezzi pesanti. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118 che ha soccorso i conducenti dei tir coinvolti che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze, la Polizia stradale intervenuta con diverse pattuglie e i mezzi di soccorso meccanici.

Schianto sull'A1: la strada è stata riaperta

L'intervento di soccorso e i successivi rilievi sono stati coadiuvati dal personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Terminate le operazioni di soccorso si sono svolti i rilievi necessari per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità, i mezzi incidentati sono stati rimossi e ripristinate le condizioni di sicurezza sulla carreggiata stradale la strada riaperta.