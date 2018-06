Incidete stradale sulla via Aurelia, traffico bloccato in direzione di Roma nella serata di oggi, domenica 24 giugno, proprio nell'orario del rientro dal mare. "Sulla strada statale 1 "Via Aurelia" il traffico è provvisoriamente bloccato – in direzione di Roma – in corrispondenza del chilometro 109,000, nel territorio comunale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, a causa di un incidente". Così riferisce l'Anas. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un tamponamento a catena e quindi sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Sul posto sono già presenti gli addetti dell'Anas, le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione.

Incidente sull'Aurelia, i consigli dell'Anas

