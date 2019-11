in foto: Incidente mortale sull’Appia a Terracina – foto Vigili del fuoco

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, lungo la via Appia all'altezza del chilometro 19, tra i comuni di Terracina e Monte San Biagio, provincia di Latina. In zona Barchi una Fiat Punto si è schiantata contro un autocarro. La vittima è un'anziana di 82 anni residente a Monte San Biagio. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, ma potrebbe essere stato causato dalla fortissima pioggia che ha colpito nel pomeriggio il sud pontino.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dalle lamiere del veicolo, e i sanitari del 118, che hanno potuto constatare soltanto il decesso della signora. Come detto, quest'ultima potrebbe aver perso il controllo della sua vettura a causa della pioggia forte e della scarsa visibilità. Oppure potrebbe essere stato l'autocarro a sbandare e a prendere l'automobile.

I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che hanno eseguito i rilievi sul posto. Della viabilità sul tratto di Appia in cui si è verificato l'incidente si sono occupati i carabinieri della Stazione di Fondi. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Stando a quanto si apprende, il conducente dell'autocarro sarebbe rimasto illeso.