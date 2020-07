in foto: Alessandro Paolucci

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo via Appia, a Pontinia, nel territorio della provincia di Latina. Il sinistro risale alla serata di ieri, venerdì 10 luglio e ha coinvolto due auto, che si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita Alessandro Paolucci, quarant'anni, residente a Cisterna di Latina, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese era trascorsa l'una e la Mini Cooper con alla guida il quarantenne stava percorrendo via Appia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con una Bmw all'altezza del chilometro 83. L'impatto è stato molto violento: una delle due macchine è finita oltre il guardrail, mentre l'altra ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata.

Gravi due ragazzi

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario del 118. Per estrarre i corpi dai veicoli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno prelevati e affidati alle cure dei paramedici. Oltre ad Alessandro, che ha avuto la peggio, a rimanere coinvolti nello scontro anche due ragazzi, che sono rimasti gravemente feriti. I sanitari hanno tentato di rianimare il quarantenne, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo, è deceduto praticamente sul colpo. I due giovani, soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ricoverati con prognosi riservata. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano sull'accaduto, per ricostruire eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.

I messaggi di cordoglio per Alessandro Paolucci

Appresa la drammatica notizia della scomparsa di alessandro paolucci, la comunità di Cisterna di Latina si è stretta attorno al dolore della famiglia, con messaggi di cordoglio per la perdita. Alessandro, consulente finanziario con la passione del mare era molto conosciuto in città.