in foto: Sacha Carnevale

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto lungo via Appia a Pontinia, in provincia di Latina. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, in cui si celebra la ricorrenza della Festa della Repubblica e in cui le persone si spostano fuori città. La vittima è Sacha Carnevale, un trentunenne del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi la moto a bordo della quale viaggiava e un'auto, la dinamica esatta ancora da chiarire. Secondo le informazioni apprese, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, Sacha stava percorrendo via Appia, nei pressi della Migliara 45, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha urtato contro una Ford Fiesta al chilometro 76+600. L'impatto è stato molto violento: il trentunenne è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente a terra.

Morto Sacha Carnevale

Ricevuta la chiamata al Numero unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario per il trasporto in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sacha abitava poco distante dal punto dell'incidente e lavorava come cuoco. Appresa la tragica notizia della sua scomparsa, la comunità è scossa per l'accaduto e si è stretta intorno al dolore della famiglia per la perdita del trentunenne, in attesa dei funerali.

Traffico e code sull'Appia a Pontinia

Presenti per gli accertamenti, gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi del caso. Il traffico sul tratto di via Appia in cui è avvenuto l'incidente è rimasto bloccato per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro della polizia stradale. Terminati gli accertamenti, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della serata.