Incidente stradale questa sera alle 19 all'altezza del chilometro 1 dell'A24, uscita Settecamini. Per cause ancora da accertare un autoarticolato è uscito fuori strada, schiantandosi di lato e distruggendo lo spartitraffico in cemento. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, insieme alla polizia stradale e ai mezzi del 118. Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta, mentre il conducente del mezzo finito fuori strada è rimasto illeso e non ha riportato nessuna ferita. Una vera e propria fortuna considerando il tipo di incidente, che avrebbe potuto interessare anche altri veicoli in quel momento in transito sull'A24. Il sinistro, infatti, è avvenuto intorno alle 19, l'ora di punta in cui molte persone sono in strada per tornare a casa dopo il lavoro.

Incidente sull'A24, autoarticolato si schianta contro spartitraffico

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in seguito all'incidente stradale avvenuto questa sera sull'A24. I vigili del fuoco stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile e limitare i danni creati dalla distruzione dello spartitraffico, andato completamente in frantumi. Non si sa perché il conducente dell'autoarticolato sia uscito fuori strada, perdendo il controllo del mezzo. Forse alla base dell'incidente un malore, una distrazione o un problema con il mezzo. Sarà adesso la polizia stradale a effettuare i rilievi del caso e a chiarire la dinamica del sinistro, oltre ovviamente ad ascoltare il conducente, fortunatamente rimasto illeso, senza nemmeno un graffio. L'incidente poteva avere gravi conseguenze se avesse coinvolto altre vetture, cosa che fortunatamente non è accaduta.