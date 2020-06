in foto: Immagine di repertorio

Incidente poco fa sull'A12, tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione di Civitavecchia. Per cause ancora da accertare una macchina e un camion si sono scontrati: tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice rosso per la dinamica. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 intervenuti con un'eliambulanza, anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro e i Vigili del Fuoco. A quanto si apprende, l'elisoccorso è stato rimandato indietro e i feriti sono stati portati in ospedale con la normale ambulanza. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un bambini di sette anni: nonostante l'incidente sia stato molto brutto, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sull'A12, aperta solo una corsia di marcia

Per mettere in sicurezza la zona dell'incidente e consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi del caso, parte del tratto stradale è stato chiuso, le macchine possono transitare solo su una corsia di marcia. Al momento lunghe code si sono formate in direzione Civitavecchia, e non si sa quando il traffico potrà tornare alla normalità.