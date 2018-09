in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi – mercoledì 25 settembre – sull‘autostrada A1. Erano circa le 17.00 quando, all'altezza del chilometro 608 tra l'uscita tra Ferentino e quella per Anagni in provincia di Frosinone, si è ribaltato un furgone che viaggiava in direzione di Roma. Si registra una vittima: inutile l'arrivo del personale sanitario del 118, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Anas, che hanno disposto la deviazione della circolazione in attesa che vengano eseguiti i rilievi del caso e il mezzo pesante rimosso dalla carreggiata.

Inevitabili i disagi alla circolazione: si sono registrate code fino a cinque chilometri in direzione di Roma. "Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma si consiglia di uscire a Frosinone percorrere la Strada Statale 6 Casilina e rientrare in autostrada ad Anagni. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su La7 e La7D, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24", i consigli di Autostrade agli automobilisti.