in foto: Immagine di repertorio

Dramma sull'autostrada A1 Milano-Napoli dove una persona è morta a seguito di uno scontro tra un furgone e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di oggi, mercoledì 27 febbraio, all'altezza del chilometro 529, nel tratto nel tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord, in direzione Roma. I due veicoli si sono scontrati per cause non note al momento: l'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato purtroppo scampo alla vittima. A comunicarlo è stata Autostrade per l'Italia che ha informato gli automobilisti in una nota, spiegando che il sinistro ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante e ha raccomandato a chi si trovasse in transito nel tratto interessato dal sinistro di prestare la massima attenzione. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di autostrada.

Nonostante l'incidente stradale mortale il traffico non ha subito particolari problemi, secondo le informazioni apprese nel pomeriggio le auto hanno circolato su tre corsie regolarmente. Su Twitter Astral Infomobilità ha segnalato "code per incidente tra Ponzano Romano e bivio diramazione nord di Roma" che si sono risolte in breve tempo e la circolazione dei veicoli è tornata alla normalità.