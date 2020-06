Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo l'autostrada A1 Roma-Napoli all'altezza di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 16 giugno. A scontrarsi un tir e un furgone, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Secondo le informazioni apprese a rimanere coinvolte tre persone, rimaste incastrate tra le lamiere dei mezzi incidentati dopo l'impatto. Ad assistere alla scena gli automobilisti di passaggio che, preoccupati per le condizioni di salute dei passeggeri coinvolti nello scontro, hanno dato l'allarme, contattando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di più mezzi di soccorso. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino, che hanno lavorato sul posto per recuperarli e consegnarli nelle mani dei paramedici, per il trasporto in ospedale. Tra questi uno è grave ed è stato trasferito a Roma con l'eliambulanza. Presente la polizia stradale per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica e i tecnici Anas.

Code e traffico sull'A1 Roma-Napoli a Pontecorvo

L'incidente stradale sull'A1 Roma-Napoli ha provocato inevitabili ripercussioni alla circolazione, con traffico e code all'altezza delle uscite di Cassino e Pontecorvo. Rallentamenti e incolonnamenti necessari per agevolare le operazioni di soccorso ai feriti. Al termine degli interventi di pompieri e sanitari e rimossi i due mezzi incidentati dalla carreggiata, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità, con residui incolonnamenti risolti nel corso della mattinata, senza particolari complicazioni.