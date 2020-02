in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale lungo la via Salaria all'altezza del chilometro 48,300 in località Nerola, provincia di Rieti. Stando a quanto si apprende, si sarebbero scontrati due veicoli. Una persona è rimasta ferita e il conducente di uno delle automobili è morto. La strada statale 4 Salaria è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della polizia stradale e il personale dell'Anas.

Riaperta al traffico via Salaria

Informa il CCISS alle 13,10: "SS4 Via Salaria fine traffico bloccato causa incidente tra SS4 Incrocio Confine Province Di Roma E Rieti (Km 45,3) e Incrocio Osteria Nuova (Km 53,8) in entrambe le direzioni dalle 11:27 del 18 febbraio 2020".