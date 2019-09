in foto: Immagine di repertorio

Incidente intorno alle 8,45 di oggi, giovedì 26 settembre 2019, lungo la via del Mare. Stando a quanto si apprende, pochi metri dopo la deviazione per Tor di Valle, in direzione di Ostia, una Fiat Panda si è scontrata con una motocicletta Kawasaki. Il motociclista è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale, che si stanno occupando dei rilievi del caso. Sconosciute le condizioni di salute del motociclista, mentre l'automobilista è rimasto praticamente illeso. Non sono ancora note le cause dell'incidente.

Incidente sulla Casilina, grave un altro motociclista

Un altro grave incidente è avvenuto, sempre intorno alle 8 di mattina, lungo la via Casilina a Piedimonte San Germano. Coinvolte, ancora una volta, un'automobile e una motocicletta. Il centauro è stato soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I con l'eliambulanza ed è stato ricoverato in codice rosso. Illeso invece il conducente della vettura, che non ha riportato nessuna ferita nello scontro. Il motociclista, stando a quanto si apprende, sarebbe un ragazzo di 27 anni che abita a Cassino, provincia di Frosinone.