in foto: Traffico sulla via del Mare – foto di repertorio

Incidente mortale sula via del Mare all'altezza del chilometro 22,900 vicino a Castelfusano. Intorno alle 9 di questa mattina un uomo di 49 anni si trovava a bordo della sua automobile quando è stato preso in pieno da un'automobile. La vettura era guidata da una donna di 56 anni, soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia. Per il motociclista, invece, non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo, troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Via del Mare chiusa, traffico in tilt

Comunica Luceverde Roma che la via del Mare è ancora chiusa delle due direzioni di marcia tra via di Acilia e via di Castel Fusano. Code su viale dei Romagnoli e via Ostiense tra Acilia e Ostia Antica. Segnalato traffico su via del Mare in entrambe le direzioni.