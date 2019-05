in foto: foto di repertorio

Una morta e sei feriti, tra cui quattro ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Questo il bilancio di un incidente avvenuto in via Ardeatina a Roma nella serata di oggi, 20 maggio. Stando a quanto si apprende la vittima è una donna di 68 anni, mentre sei sono i feriti. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tre automobili: una Toyota, una Mercedes e una Ford Fiesta. Il conducente della Fiesta, un ragazzo di 30 anni, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I con l'eliambulanza. Le sue condizioni sono gravissime e la sua prognosi rimane riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere contorte degli abitacoli il conducente della Toyota e coloro che erano a bordo della Mercedes, una donna e quattro ragazzi di 12, 13, 16 e 17 anni. I ragazzi si trovano tuttora ricoverati al nuovo Ospedale dei Castelli Romani. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Incidente mortale sull'Ardeatina a Santa Palomba

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 al chilometro 22 di via Ardeatina nei pressi di Santa Palomba, frazione di Pomezia, comune a sud di Roma. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine dell'intervento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che si stanno occupando dei rilievi. Al momento (ore 22 del 20 maggio) via Ardeatina è ancora chiusa al traffico.