Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – mercoledì 11 aprile – su via Tiburtina in direzione di Tivoli, proprio all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Qui un uomo era al volante della sua vettura, un'Opel Astra, quando ha perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro i new jersey. Nell'impatto il conducente è rimasto gravemente ferito. Estratto dalle lamiere è stato trasportato in codice rosso dal personale del 118 all'ospedale Sandro Pertini.

Da quanto si apprende non sono rimaste coinvolte altre persone o veicoli. Sul luogo dell'incidente la Polizia Locale del Gruppo Tiburtino, che hanno chiuso il tratto di strada interessato per permettere le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi del caso per accertare dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro. Inevitabili le ripercussioni al traffico con lunghe code e disagi alla circolazione anche sul Raccordo.