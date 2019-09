Un uomo è morto travolto da un pullman sulla Tangenziale Est di Roma, all'altezza di Ponte Lanciani. Il dramma è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre. Secondo le informazioni apprese, la vittima è un 44enne. Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dell'accaduto, ma pare che l'investimento sia avvenuto a seguito di un incidente stradale. Erano circa le ore 18.30 quando l'uomo si trovava alla guida della sua automobile e stava transitando in strada, quando, all'improvviso e per cause non note, ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed è finito fuori dall'abitacolo. Riverso sull'asfalto al centro della carreggiata, un pullman che sfortunatamente stava transitando su quel tratto proprio in quel momento, il conducente del mezzo trovandoselo davanti all'improvviso, lo ha investito, centrandolo in pieno.

Morto travolto da un pullman

L'impatto è stato molto violento. L'uomo è stato schiacciato dalle ruote del mezzo, inutili i soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. La terribile scena si è svolta davanti agli occhi spaventati degli automobilisti di passaggio, che preoccupati per le condizioni dell'uomo, rimasto vittima dell'investimento, parse fin da subito serie, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, ma i paramedici non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso.

Traffico e code fra A24 e Ponte Lanciani

Presenti, per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Sapienza, che hanno transennato la strada e gestito la viabilità. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con traffico e code. A segnalare il disagio Luceverde Roma, che su Twitter ha informato gli automobilisti: "Traffico rallentato fra A24 e Ponte Lanciani in direzione Stadio Olimpico". E ha raccomandato a chi si trovasse alla guida di prestare la massima attenzione.