in foto: Foto di repertorio

Incidente sulla Tangenziale Est dopo l'uscita della Tiburtina in direzione Salaria. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno disposto la chiusura del tunnel. Sul tratto urbano dell'Autostrada A24 si registrano code code fra Portonaccio – Galla Placidia e Tangenziale Est. Informa Astral Infomobilità: "Incidente rimosso, riaperto nodo A24 – TangenzialeEst verso il centro, permangono code da Portonaccio". Sempre per quanto riguarda il traffico, rimane intenso in carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare tra Bufalotta e Tiburtina e in carreggiata esterna tra l'Eur e la Romanina.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente sull'Autostrada A1 all'altezza di Guidonia, con un mezzo pesante che ha preso fuoco al centro della carreggiata. Il tratto interessato è stato chiuso per diversi minuti e i veicoli sono stati costretti ad imboccare la diramazione Roma Nord dell'A1. Code e traffico intenso sul tratto interessato praticamente per tutta la serata. Alle 19 l'aggiornamento di LuceVerde: "A1 tratto Firenze Napoli code a tratti tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio per ripristino incidente".