in foto: Incidente sulla tangenziale – Foto vigili del fuoco

Incidente stradale nel corso della serata di ieri, sabato 18 gennaio, sulla Tangenziale Est tra Ponte delle Valli e via Salaria, a Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 22,15 un'automobile è andata a sbattere contro un camion per la manutenzione stradale del Comune di Roma che era fermo sulla strada per lavori sulla carreggiata.

Ferito gravemente il conducente dell'auto, illesi gli operai

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che, come si vede nelle immagini diffuse dagli stessi pompieri, hanno faticato non poco per estrarre il conducente dell'automobile dalle lamiere contorte dell'abitacolo. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. Sarebbero rimasti illesi gli operai che stavano lavorando sulla strada. L'automobile incidentata è una Ford ma, almeno stando a quanto si vede nelle fotografie dei pompieri, sembrerebbe essere una vettura di prova di un concessionari.

Incidente su via Nettunense, ferito un uomo di 46 anni

Nella mattinata di ieri, invece, si è verificato un incidente su via Nettunense all'altezza di Pavona Laghetto. Un uomo di 46 anni è stato investito da una Ford Focusa guidata da un uomo di 50 anni che stava andando al lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelgandolfo.