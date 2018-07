in foto: Foto di repertorio

Incidente lungo la via Salaria, lunghe code in direzione Roma da Settebagni a Prati Fiscali. Ripercussioni anche sulla Diramazione Roma nord dall'incrocio con la Salaria al Grande Raccordo Anulare sempre verso Roma, comunica in una nota Astral Infomobilità.

Stando a quanto si apprende, ci sarebbe un veicolo in fiamme all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe. Un'altra automobile, invece, si sarebbe ribaltata all'altezza dell'impianto AMA e nell'incidente è morto un ciclista. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, l'uomo è morto sul colpo. Ancora non è chiara né la dinamica dell'incidente, né quante persone risultino coinvolte. Secondo le informazioni apprese, la vittima a bordo della sua bici si è scontrata contro un mezzo dell'Ama che rientrava nel deposito.

Traffico bloccato sulla Salaria

Traffico completamente bloccato fin dalle 6 di questa mattina. Lunghissime code in entrata a Roma si registrano sulla via Salaria, ma anche sulla via Flaminia Nuova. Nel quadrante sud della Capitale, traffico bloccato, sempre in entrata, sull'autostrada Roma-Fiumicino e sulla Cristoforo Colombo.