Lunghe cose questa mattina sull'autostrada Roma-Civitavecchia in direzione di Roma, a causa di un incidente avvenuto al km 22,800 tra il territorio di Cerveteri e quello di Torrimpietra, in cui sono rimaste coinvolte tre vetture. Sul posto la Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e i mezzi meccanici per la rimozione die mezzi incidentati.

Lunghe code si sono formate in ingresso della capitale proprio nell'ora di punta, quando la Roma-Civitavecchia è utilizzata da migliaia di pendolari per raggiungere il proprio posto di lavoro, con inevitabili disagi. Il tratto interessato è stato chiuso per circa un'ora per essere riaperto attorno alle 9.00. Dopo i rilievi del caso le auto coinvolte sono state rimosse, fortunatamente non si registrano feriti gravi tra automobilisti e passeggeri.