Grave incidente su via Pontina: auto ribaltata con 4 ragazzi a bordo. Al volante una 25enne ubriaca

Incidente sulla strada regionale 148 Pontina: un’automobile ha finito per capovolgersi dopo un sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine ed i sanitari del 118: traffico deviato sulla corsia lenta in attesa della messa in sicurezza della zona. Al volante una ragazza di 25 anni ubriaca.