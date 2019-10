in foto: Traffico su via Pontina Immagine dal gruppo Facebook Via Pontina S.R.148)

Ennesima mattina da incubo a Roma, con code di oltre nove chilometri sulla Pontina in direzione Roma. Il traffico è stato causato da un tamponamento tra più auto avvenuto verso le 7 del mattino all'altezza di Spinaceto: le code partono da Castel Romano, gli automobilisti sono bloccati sulla strada senza praticamente muoversi. Si consiglia, al fine di evitare disagi e ingolfare ancora di più la Pontina, di prendere strade alternative per arrivare a Roma. L'incidente è stato attualmente rimosso e la strada messa in sicurezza, ma rimangono le code. Non si sa ancora quando il traffico potrà tornare alla normalità.

Veicoli sulla Pontina rimossi, traffico ancora in tilt

Non si conoscono ancora le cause del maxi tamponamento avvenuto questa mattina intorno alle 7 su via Pontina né se nell'incidente ci siano stati feriti. Per adesso si sa solo che le forze dell'ordine sono giunte tempestivamente per liberare e mettere in sicurezza la strada, così da permettere al traffico di tornare alla normalità. Anche se, per ora, le code sulla Pontina sono ancora lunghe da smaltire. Lievi sinistri sono praticamente all'ordine del giorno su questa strada che è una delle arterie principali per recarsi a Roma. Complice l'alta percorrenza, l'assenza di una corsia d'emergenza e la velocità sostenuta con cui procedono molti automobilisti, sono diversi gli incidenti che si verificano. E che, causa la mancanza di una corsia dove accostare, creano code anche di diversi chilometri.