in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente poco dopo le 18 su via Pontina in direzione sud, nel comune di Latina. Per cause ancora da accertare, un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della sua macchina ed è finito nel canale che costeggia la strada, schiantandosi contro un albero. L'incidente è avvenuto al chilometro 28 della Pontina, il ragazzo sarebbe stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 che hanno provveduto a portare il giovane in ospedale, anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Non è nota l'identità del giovane, si tratterebbe di un 25enne di Sabaudia. Non si conoscono le sue attuale condizioni di salute.

Incidente via Braccianese, camion esce di strada e si ribalta

Quello avvenuto in serata non è l'unico incidente della giornata sulle strade del Lazio. Questa mattina, sulla strada provinciale 493 via Braccianese, un mezzo pesante si è ribaltato, capovolgendosi su un lato. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino di lunedì 10 febbraio, all'altezza di via San Giovanni Battista Paravia, tra Osteria Nuova e La Storta. Alla guida del mezzo, un 27enne medicato sul posto che non ha subito conseguenze gravi. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo in una cunetta a lato della carreggiata e ribaltandosi su un fianco. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Cassia per determinare le cause dell'incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.