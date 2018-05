in foto: Foto: Astral Infomobilità/Twitter

Incidente questa mattina sulla via Pontina, all’altezza di Castel Romano. Nell’impatto tra due auto è rimasto gravemente ferito un uomo di 42 anni, una guardia giurata. Traffico in tilt nella zona in seguito all’incidente. Una Nissan guidata da un ragazzo di 29 anni di Nettuno, che viaggiava in direzione di Latina, ha tamponato violentemente una Mercedes, facendola ribaltare sulla carreggiata. A rimanere gravemente ferito è stato proprio il conducente di questa seconda auto, una guardia giurata di 42 anni.

Il conducente della Nissan è risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri del nucleo radiomobile di Pomezia. La via Pontina è stata chiusa durante la mattinata al chilometro 22, all’altezza di Pratica di Mare verso Pomezia. La strada è stata successivamente riaperta dopo il grave incidente. Ma le conseguenze sul traffico permangono: la circolazione è possibile su una sola corsia, quella di sorpasso, tra Pratica di Mare e Castel Romano, in direzione di Latina. Lunghe code si registrano anche tra Mostacciano e via di Trigoria in direzione sud, come comunicato da Astral Infomobilità.

Le code in mattinata sono state particolarmente lunghe da Castel di Decima fino a Pratica di Mare, indicata come uscita obbligatoria. Ripercussioni sul traffico anche nel senso di marcia opposto, in direzione di Roma, dove la fila iniziava a via di Trigoria ed era possibile transitare su una sola corsia, quella di destra.