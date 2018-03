in foto: Incidente sulla via Pontina, coinvolti cinque veicoli. Foto vigili urbani

Incidente sulla via Pontina al chilometro 23.800 in direzione di Roma. Sono rimasti coinvolti cinque veicoli: una Peugeot 208, due Volkswagen, una Mini Cooper e un autoarticolato Iveco. Stando a quanto si apprende, i feriti sarebbero quattro, tutti soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo. Uno è stato accompagnato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma e altri tre, padre, madre e un neonato di appena una settimana che viaggiavano a bordo della Peugeot 208, sono stati trasportati all'ospedale Villa San Pietro. Sconosciute al momento le loro condizioni di salute.

Sul posto sono accorsi gli agenti del IX gruppo Eur, intervenuti con quattro pattuglie. I vigili si stanno occupando dei rilievi del caso e stanno cercando di gestire il traffico in zona. La via Pontina, in un primo momento chiusa al traffico veicolare, è stata riaperta parzialmente alle 11.25. Il traffico è tornato scorrevole nella tarda mattinata.