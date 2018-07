in foto: Automobile si ribalta sulla Pontina – foto Twitter Astral Infomobilità

Incidente sulla via Pontina, un'automobile si è ribaltata all'altezza dello svincolo per Campo Verde. Informa Astral Infomobilità su Twitter: "Possibili rallentamenti per ribaltamento auto, altezza svincolo Campo Verde chilometro 53+700 in direzione Latina". Il veicolo, come si può vedere dalla fotografia postata su Twitter, si è ribaltato. Al momento non ci sono notizie in merito alle condizioni di salute del conducente della macchina e degli eventuali passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo.

La situazione del traffico

Al momento non sembrano esserci ripercussioni sul traffico in direzione di Latina. Traffico intenso, invece, nella direzione opposta, in entrata a Roma. Sempre sulla Pontina, informa Luceverde Roma su Twitter, sono segnalate code per traffico dal Raccordo a viale dell'Oceano Atlantico in direzione Eur.