in foto: Le immagini dell’incidente (Foto de Il Caffè)

Incidente sulla Pontina a Terracina, in provincia di Latina, dove un'auto si è schiantata contro un albero ed è finita fuori strada. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 11 novembre. Come riporta la testata locale Il Caffè.tv, erano circa le ore 20 e l'automobilista alla guida del veicolo, una Ford Focus, stava transitando all'altezza del chilometro 97 della strada che collega Roma al capoluogo pontino, procedendo verso nord, quando, improvvisamente e per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa in una cunetta al lato della carreggiata. Prima è finito contro un pino.

Il conducente non è grave

La vittima è una persona del posto, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, preoccupati per le condizioni di salute del conducente rimasto vittima del sinistro. Da quanto appreso, nonostante la grave dinamica dell'incidente, l'automobilista non ha riportato conseguenze gravi. Soccorso dai paramedici, è stato curato sul posto perché le sue condizioni di salute non sono risultate tali da richiedere il trasporto in ospedale.

Incidente per maltempo

La vettura invece ha subito ingenti danni. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della stazione locale che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Pare che a far perdere il controllo al conducente siano state le condizioni in cui versava il manto stradale, reso particolarmente sdrucciolevole dalla pioggia a causa dell'ondata di maltempo che ha imperversato ieri sul Lazio.