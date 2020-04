in foto: [Immagine di repertorio]

Grave incidente nelle prime ore del pomeriggio su via Pontina, all'altezza di Aprilia. Per cause ancora da accertare, un uomo è uscito fuori strada al chilometro 51, ha sfondato il guardrail e si è schiantato contro una serra agricola in ferro. L'impatto è stato tremendo, la macchina sulla quale il giovane viaggiava – una Mercedes 320 – si è completamente distrutta. Il conducente è rimasto gravemente ferito: trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, sarebbe in pericolo di vita. Il terribile incidente è avvenuto in località Campoverde al km 51 della via Pontina: le generalità del guidatore non sono state ancora rese note, ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un anziano di 82 anni, uscito violentemente di strada mentre viaggiava a bordo della sua Mercedes.

Incidente sulla Pontina, la dinamica dello schianto

Per consentire agli operatori del 118, alle squadre Anas e alla Polizia Stradale di mettere in sicurezza la zona e di effettuare i rilievi del caso, la strada in direzione Aprilia è stata chiusa. Saranno i poliziotti della stradale a dover accertare ora cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica del terribile incidente avvenuto oggi pomeriggio. Stando alle prime informazioni, non sarebbero coinvolte altre vetture, l'uomo sarebbe uscito di strada da solo. Al vaglio le possibili cause: non è ancora chiaro se il conducente si sia distratto, abbia avuto un colpo di sonno, un malore, o se il sinistro sia dovuto ad altri motivi non dipendenti dalla sua volontà.