Incidente questa mattina sulla via Pontina, al chilometro 18, altezza Castel di Decima. Per cause ancora da accertare una macchina si è ribaltata in direzione di Roma: non è chiaro se nello scontro siano coinvolte altre vetture o se il conducente dell'auto abbia perso il controllo del mezzo da solo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere i feriti, anche gli agenti della Polizia Stradale per mettere in sicurezza la zona e fare i rilievi del caso. La statale 149 Pontina è stata momentaneamente chiusa al transito in direzione Roma, gli agenti stanno lavorando per risolvere il disagio nel più breve tempo possibile e ripristinare la normale viabilità cittadina.

La dinamica dell'incidente

Non è ben chiaro cosa sia accaduto e come mai la macchina si sia ribaltata. Tra le ipotesi al vaglio l'alta velocità, l'asfalto bagnato, ma anche un banale momento di distrazione o un colpo di sonno, oppure un guasto al veicolo. Non sembra siano coinvolte altre vetture, il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo da solo e non per un impatto con altre vetture che in quel momento transitavano sulla Pontina. Lunghe code si sono formate in direzione Roma, al momento il traffico è stato deviato sulla viabilità locale per permettere agli operatori di mettere in sicurezza la zona. Non si conoscono le condizioni del conducente dell'auto, né è noto se fosse in macchina da solo: stando alle prime informazioni però, non ci sarebbero feriti gravi.