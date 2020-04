Grave incidente stradale oggi alle 13.30 su via Nettunense, all'altezza del km 15. Per cause ancora da accertare, un'ambulanza e una macchina guidata da una donna di mezza età si sono scontrate nella zona di Lanuvio: tutte e quattro le persone a bordo dei veicoli sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'ambulanza stava trasportando una signora anziana dall'ospedale di Anzio verso il Nuovo Ospedale dei Castelli, quando si è scontrata con una Fiat Panda che usciva da una stradina laterale.

Incidente sulla Nettunense, indagini in corso

Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti all'ospedale dei Castelli. Oltre a loro, anche gli agenti della Polizia Locale di Lanuvio e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della via, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni sulla viabilità locale. Saranno adesso le indagini a determinare cosa sia effettivamente successo e come mai le due vetture si siano scontrate, evidenziando eventuali responsabilità. Al momento è noto solo che l'ambulanza viaggiava in direzione dei Castelli, mentre la donna alla guida della Fiat Panda stava uscendo da una stradina laterale. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se non è ancora chiaro quale sia l'entità delle ferite riportate nell'impatto.