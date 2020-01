Incidente stradale sulla Litoranea ad Ostia Lido. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, sul litorale a Sud di Roma. Il bilancio dello scontro è di due feriti, uno soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale con codice rosso. Secondo le informazioni apprese le tre auto stavano transitando all'altezza del secondo Cancello, quando, improvvisamente, si sono urtate. L'impatto è stato molto violento. Per soccorrere i passeggeri rimasti coinvolti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno estratti dalle lamiere. I pompieri hanno lavorato a lungo per tirare fuori le due persone incastrate all'interno delle carcasse delle auto. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di competenza sul territorio. Una volta messi in sicurezza i feriti, li hanno affidati alle cure dei paramedici, che li hanno trasportati al pronto soccorso per le cure necessarie.

Incendio con esplosione in un appartamento a Ostia

Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ostia a seguito di un incendio scaturito da un'esplosione all'interno di un appartamento di un palazzo in via Capo Soprano. A rimanere ferita una donna, che ha riportato lievi ustioni ed è stata trasportata all'ospedale Grassi in codice giallo. A dare l'allarme i residenti che hanno avvertito un forte boato. Non è chiaro cosa abbia provocato il rogo, forse una fuga di gas. Secondo gli accertamenti svolti da Italgas, "gli impianti esterni di competenza della società al servizio della palazzina sono risultati integri".